Умер Тамерлан Нугзаров

Народный артист РСФСР цирковой наездник Тамерлан Нугзаров умер в воскресенье в возрасте 77 лет, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

"Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров", — говорится в сообщении.

Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Цирковая карьера Нугзарова началась когда ему было 15 лет. За спектакль "Горская легенда" артист получил Государственную премию РФ.