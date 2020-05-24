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Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров 

ТАСС и ещё 4 43 минуты назад
Умер Тамерлан Нугзаров
Фото: ТАСС
Народный артист РСФСР цирковой наездник Тамерлан Нугзаров умер в воскресенье в возрасте 77 лет, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.
"Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров", — говорится в сообщении.
Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Цирковая карьера Нугзарова началась когда ему было 15 лет. За спектакль "Горская легенда" артист получил Государственную премию РФ.
За свою карьеру Нугзаров собрал также самые престижные международные награды. Принц Монако Альберт вручал ему "Золотого клоуна" в Монте-Карло, легендарная киноактриса Джина Лоллобриджида — "Платиновую звезду" в итальянской Вероне, звезда Голливуда Кирк Дуглас — циркового "Оскара" в Лос-Анджелесе. Вместе со своим коллективом Тамерлан Нугзаров побывал в 25 странах.
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Общество , Другое , Тамерлан Нугзаров , Кирк Дуглас
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