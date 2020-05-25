Прогнозы не сбылись: регионы готовы к снятию ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила в эфире телеканала «Россия 1», что во время борьбы с коронавирусом в России удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения. Она также обратила внимание на еджедневно снижающееся количество новых выявленных случаев инфекции. Однако это, по ее словам, не означает, что нужно «впадать в эйфорию». Ограничительные меры следует снимать постепенно, предупредила Попова.

В России не произошло перегрузки системы здравоохранения из-за распространения коронавируса, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно», — отметила она в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», добавив, что система здравоохранения постепенно начинает освобождаться.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в целом по России снижается количество ежедневно выявленных случаев коронавируса. Таким образом, по словам главы ведомства, не сбылся ни один из «страшных прогнозов» по распространения заболевания среди россиян.

Попова также обратила внимание на то, что нельзя «впадать в эйфорию» — следует постепенно снимать ограничительные меры.

«Сегодня важно выходить осторожно, аккуратно, и мы так и делаем. Главное в эйфорию не впасть. Все меры сработали таким образом, чтобы основная часть населения не была затронута этим вирусом. У нас количество пострадавших от него очень невысокое, в удельном весе одно из небольших в мире», — добавила глава ведомства.

К процессу снятия ограничений, по ее словам, готовы 44 российских региона из 85.

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — заверила она, отметив, что 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней, только девять российских субъектов могли приступить к этому процессу.

20 мая премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что к первому этапу снятия ограничений могут приступить всего 17 регионов страны.

«Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, у нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.

Она отметила, что одной из важнейших составляющих низкой смертности, которая наблюдается в России, являются накопленный опыт и знания эпидемиологов.

Она также обратила внимание на труд врачей и вовлеченность правительства страны в решение проблемы.

«Во-первых, школа, система санитарно-эпидемиологическая, которая осталась. Во-вторых, беспрецедентная преданность своему делу российских врачей, и это надо отметить. У нас люди работают в «красной зоне» сутками и даже не потому, что им заплатят, а ровно потому что, им нужно спасать», — сказала Попова.

В то же время она отметила, что были случаи, когда врачи рисковали своим здоровьем, заражаясь, когда «оказывали экстренную помощь больному, не успев одеться [в специальный костюм]».

В эфире программы на «России 1» глава Роспотребнадзора также рассказала, что среди тех, кто лечится от заболевания на дому, нет зарегистрированных случаев смерти.

«Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран», — отметила Попова.

По ее словам, это происходит потому, что медицинская служба внимательно относится к самочувствию граждан.

Глава ведомства также отметила, что в России не фальсифицируются статистические данные.

«Мы — одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования всех [летальных] случаев. У нас такое правило. И это исключает возможность ошибки», — отметила она.

На сегодняшний день в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. Всего умерли 3541 человек, за весь период распространения коронавируса среди россиян выздоровели 113 299 человек. Больше всего инфекция распространена в Москве, где зафиксировано почти 164 тыс. случаев заболевания.