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В Карелии сняли часть введённых из-за коронавируса ограничений 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
В Карелии сняли часть ограничений
Фото: globallookpress.com
Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.
«Время продажи алкоголя возвращается к прежнему режиму — до 22 часов», — написал он в своём Instagram.
Кроме того, разрешены занятия спортом на улице для групп не более десяти человек.
«Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты ‒ масок и перчаток», — отметил он.
В начале мая Парфенчиков заявил, что с 15 мая в Карелии открываются предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские и салоны красоты.
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Общество , COVID-19 , Артур Парфенчиков , Республика Карелия
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