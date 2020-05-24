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Минобрнауки назвал сроки зачисления в вузы 

BFM.RU и ещё 13 4 часа назад
Минобрнауки назвал сроки зачисления в вузы
Фото: РИА Новости
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, пока будет использована обычная процедура — вначале зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом будут зачислены 80% абитуриентов и уже затем зачисляются оставшиеся.
«100% зачисления мы произведем в августе», — сказал замминистра.
Он добавил, что вузам планируется выделить чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно, а в случае благоприятной эпидемиологической ситуации, абитуриенты смогут лично подать документы при поступлении.
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Общество , Дмитрий Афанасьев , Минобрнауки
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