Минобрнауки назвал сроки зачисления в вузы 

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, пока будет использована обычная процедура — вначале зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом будут зачислены 80% абитуриентов и уже затем зачисляются оставшиеся.

«100% зачисления мы произведем в августе», — сказал замминистра.

Он добавил, что вузам планируется выделить чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно, а в случае благоприятной эпидемиологической ситуации, абитуриенты смогут лично подать документы при поступлении.