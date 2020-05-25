В Минобрнауки оценили новые сроки ЕГЭ 

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Валерий Фальков. Новые сроки Единого государственного экзамена позволят провести приемную кампанию в приемлемые сроки, заявил глава Минобрнауки

«То расписание, которое озвучено, позволяет нам в приемлемые сроки принять (абитуриентов)», — передает слова Фалькова РИА «Новости».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что с учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, а основные экзамены начать 3 июля.

Изначально предполагалось, что ЕГЭ начнется 29 июня, когда должны были пройти экзамены по географии, литературе и информатике.