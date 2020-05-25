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В Минобрнауки оценили новые сроки ЕГЭ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 2 часа назад
В Минобрнауки оценили новые сроки ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Новые сроки Единого государственного экзамена позволят провести приемную кампанию в приемлемые сроки, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«То расписание, которое озвучено, позволяет нам в приемлемые сроки принять (абитуриентов)», — передает слова Фалькова РИА «Новости».
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что с учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, а основные экзамены начать 3 июля.
Изначально предполагалось, что ЕГЭ начнется 29 июня, когда должны были пройти экзамены по географии, литературе и информатике.
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Общество , Валерий Фальков , Сергей Кравцов , Минобрнауки , РИА Новости
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