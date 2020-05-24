Предсказана сила второй волны коронавируса в России

Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса, скорее всего, окажется слабее первой. По ее словам, это будет обусловлено иммунитетом, который выработается у большей части населения и ослаблением самого вируса, пишет «Парламентская газета».

«Предположительно, будут небольшие заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — заверила медик.

Малинникова отметила, что при подготовке ко второй волне будет иметь большое значение определение антител к коронавирусу, что поможет выяснить уровень «иммунной прослойки населения на сегодня». Специалист пояснила, что проведение таких тестов необходимо для дальнейшего понимания, кому и сколько необходимо ввести вакцины.

При этом она добавила, что на сегодняшний день инфекционисты пока не знают, насколько стойким будет иммунитет после выздоровления от коронавируса и насколько эффективной окажется сама вакцинация.