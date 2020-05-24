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Главный инфекционист России рассказала о силе второй волны коронавируса 

Профиль 1 час назад
Предсказана сила второй волны коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса, скорее всего, окажется слабее первой. По ее словам, это будет обусловлено иммунитетом, который выработается у большей части населения и ослаблением самого вируса, пишет «Парламентская газета».
«Предположительно, будут небольшие заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — заверила медик.
Малинникова отметила, что при подготовке ко второй волне будет иметь большое значение определение антител к коронавирусу, что поможет выяснить уровень «иммунной прослойки населения на сегодня». Специалист пояснила, что проведение таких тестов необходимо для дальнейшего понимания, кому и сколько необходимо ввести вакцины.
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При этом она добавила, что на сегодняшний день инфекционисты пока не знают, насколько стойким будет иммунитет после выздоровления от коронавируса и насколько эффективной окажется сама вакцинация.
Ранее в ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса в мире. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, число инфицированных новым штаммом коронавируса сейчас растет во многих южноамериканских странах, однако озабоченность вызывает положение дел в Бразилии.
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Общество , Минздрав РФ , ВОЗ , Парламентская газета
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