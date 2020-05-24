Раскрыт еще один симптом коронавируса

Заместитель председателя Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксанa Пушкинa , перенесшая коронавирус, назвала одним из нетипичных симптомов заболевания нервозность. По ее словам, это связано с нагрузкой на нервную систему из-за вируса.

— Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни, — отметила депутат.

При этом Пушкина также перечислила симптомы, которые наблюдаются у многих пациентов с COVID-19. У них ломит суставы, может начаться конъюнктивит, появляются покашливание и заложенность носа. Высокая температура есть далеко не у всех — у некоторых пациентов ее не было вовсе, сообщила депутат в эфире НТВ.

Напомним, ранее стало известно, что Пушкина бессимптомно заболела коронавирусом. Она сообщала, что у нее нет температуры. Компьютерная томография показала минимальные изменения в легких. Депутата выписали из больницы в пятницу, 22 мая.