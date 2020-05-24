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Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Раскрыт еще один симптом коронавируса
Фото: ТАСС
Заместитель председателя Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксанa Пушкинa, перенесшая коронавирус, назвала одним из нетипичных симптомов заболевания нервозность. По ее словам, это связано с нагрузкой на нервную систему из-за вируса.
— Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни, — отметила депутат.
При этом Пушкина также перечислила симптомы, которые наблюдаются у многих пациентов с COVID-19. У них ломит суставы, может начаться конъюнктивит, появляются покашливание и заложенность носа. Высокая температура есть далеко не у всех — у некоторых пациентов ее не было вовсе, сообщила депутат в эфире НТВ.
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Напомним, ранее стало известно, что Пушкина бессимптомно заболела коронавирусом. Она сообщала, что у нее нет температуры. Компьютерная томография показала минимальные изменения в легких. Депутата выписали из больницы в пятницу, 22 мая.
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Общество , Оксана Пушкина , Госдума , НТВ
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