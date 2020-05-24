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Названа главная причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин 

Lenta.ru 1 час назад
Названа причина высокой смертности мужчин от коронавируса
Фото: BENOIT TESSIER / Reuters
Группа ученых из разных стран определила, что тестостерон может быть главной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты по раку предстательной железы объяснили, что основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма. Именно поэтому, возможно, мужчины почти в два раза чаще погибают от заболевания, чем женщины.
Итальянские врачи обнаружили, что пациенты с данным видом рака, принимающие сильные лекарства, которые понижают уровень тестостерона, в четыре раза реже умирают от коронавируса.
Исследователи из Калифорнийского университета рассматривают возможность применения лекарств, влияющих на уровень гормона, для лечения пациентов с вирусом.
Тем не менее сложность применения подобных средств для терапии в том, что у них очень сильные побочные эффекты для мужского организма.
Ранее испанский ученый заявил, что курение может являться одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин.
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