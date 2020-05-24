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Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами 

РИА Новости и ещё 5 58 минут назад
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Фото: РИА Новости
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
Затем, как ожидается, самолет полетит в Уфу.
Борт, как сообщалось ранее, везет жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Мордовии, Башкирии, Пермского края, Удмуртии и Татарстана.
"Сегодняшним рейсом вылетели более 370 человек", — сообщила журналистам волонтер общественной организации "Русская молодежь Америки" Ольга Милагрос, которая провожала россиян.
В их числе, по ее словам, 11-12 школьников и около 20 студентов.
В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что всего на рейс было зарегистрировано 379 человек, включая 12 младенцев. По его словам, домой возвращаются 12 школьников и 21 студент.
"Важно отметить, что среди пассажиров этого рейса — 67 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами посольства. В его состав вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница. Каждому из них мы постарались оказать необходимую помощь в оформлении документов, необходимых для возвращения домой", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.
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Общество , Анатолий Антонов , Аэрофлот , Москва , Нью-Йорк , Уфа
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