Выявлена связь между наркозависимостью и профессией 

Исследователи из Института социологии РАН обнаружили, что представители определенных профессий наиболее подвержены наркотической зависимости. Об этом сообщают «Известия».

Ученые обнаружили особенности употребления психоактивных веществ в разных профессиональных группах. Так, они пришли к выводу, что в группу риска входят врачи, юристы, строители и рабочие вредных производств, а также военнослужащие. Причиной этому специалисты назвали особые условия труда и связанный с профессией повышенный уровень стресса.

Также наиболее склонны к употреблению наркотиков рабочие тяжелой промышленности и техногенно-опасных предприятий. Они относятся к группе риска, так как зачастую их предприятия расположены вдали от крупных городов, что делает их привлекательными для преступных сообществ. Также в подобной местности находятся большие территории для посадки растений. К употреблению запрещенных веществ склонны также работники строек. Строители справляются с болью от полученных травм с помощью обезболивающих, которые вызывают привыкание.

Медики же имеют опыт эпизодического употребления наркотиков или занимаются этим в течение всей своей карьеры. Одна из главных причин — доступность медицинских препаратов для врачей, считает профессор Центра имени Сербского Минздрава Татьяна Клименко . Однако, по ее словам, основная причина в другом.

«Сейчас за использованием медицинскими работниками наркотических препаратов установлен жесткий контроль. Подобные вещества выписывают по номерным рецептам, и шансов схитрить у врача мало. Что касается исследования в целом, на мой взгляд, склонность к употреблению наркотиков зависит не от профессии, а от личности человека и уровня культуры», — заявила Клименко.

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин заявил, что врачи нередко бывают склонны к зависимости.

«Врачи злоупотребляют отпускаемыми по рецепту лекарствами, в том числе наркотическими, гораздо чаще, чем их пациенты. Возможно, эта тенденция начинается с использования легких транквилизаторов во время сложной учебы в медицинском университете. Склонность к различным препаратам во многом зависит от специализации врача», — сказал Березкин.

Авторы работы в течение нескольких лет проводили онлайн-опросы трудоспособных людей в возрасте от 21 до 55 лет. Также они провели опрос пациентов, лечащихся от наркозависимости. Всего было опрошено пять тысяч человек. Ученые подчеркнули, что их выводы требуют более глубокого анализа. Они также заявили, что планируют продолжить работу.