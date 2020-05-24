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Мисс Екатеринбург рассказала, как в Москве переболела коронавирусом 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Мисс Екатеринбург переболела коронавирусом
Фото: News.ru
Телеведущая РЕН ТВ, мисс Екатеринбург — 2006 Дарья Онегина (Дементьева) рассказала о перенесённом заболевании коронавирусом. По её словам, инфекция в организме развивалась бессимптомно, а потерю обоняния она заметила только через неделю, после того, как узнала, что заражена.
Онегина «долбанным коронавирусом» болела две недели, по итогам которых отметила, что врачи в России замечательные, а административный ресурс — не очень, сообщает портал E1.ru.
Вызов на дом врача, приложение «Социальный мониторинг», всё, касающееся выяснения какой-либо информации и получения инструкций, — всё на твёрдую двойку по пятибалльной шкале в век цифровых технологий, — считает телеведущая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 59 пациентов с коронавирусной инфекцией 23 мая умерли в больницах Москвы. Суточная смертность продолжила падать, оказавшись минимальной за десять дней. Скончались пациенты с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число скончавшихся в столице достигло 1993.
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Комментарии
Общество , РЕН ТВ , Екатеринбург
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