Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников заявил, что в России в действительности коронавирусом болеют меньше человек, чем это следует из статистики. Об том он написал в своем Tekegram-канале.

"Я сам ежедневно озвучиваю цифру — "всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных". Но это не так!" — написал Мясников.

По его словам, болезнь протекает обычно 7-14 дней, инфицированные на данный момент только те, кто заразился максимум за последние две недели. Остальные же уже перенесли заболевание и приобрели иммунитет.

Врач отмел, что за последние две недели в России выявили 130 случаев коронавируса. Остальные 200 тысяч уже здоровы.

Он добавил, что считал "на коленке" и в уме.