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Мясников назвал «реальное число» болеющих коронавирусом россиян 

Газета.Ru и ещё 10 24 минуты назад
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Фото: РИА Новости
Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников заявил, что в России в действительности коронавирусом болеют меньше человек, чем это следует из статистики. Об том он написал в своем Tekegram-канале.
"Я сам ежедневно озвучиваю цифру — "всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных". Но это не так!" — написал Мясников.
По его словам, болезнь протекает обычно 7-14 дней, инфицированные на данный момент только те, кто заразился максимум за последние две недели. Остальные же уже перенесли заболевание и приобрели иммунитет.
Врач отмел, что за последние две недели в России выявили 130 случаев коронавируса. Остальные 200 тысяч уже здоровы.
Он добавил, что считал "на коленке" и в уме.
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Общество , Александр Мясников
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