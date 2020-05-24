Крымские медики посетовали на несправедливые зарплаты

Группа сотрудников скорой помощи пожаловалась главе Крыма Сергею Аксёнову на отсутствие надбавок за работу с коронавирусными больными. Медики призвали пересмотреть постановление о выплатах, включив в перечень получателей всех, работающих с пациентами из группы риска.

Директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко отметил в комментарии «Интерфаксу», что стимулирующие выплаты в Крыму получили все, кому они полагались, но согласился, что существующая система несправедлива.

Выплаты медработникам полагаются только тем, кто работал с ковид-больными, и группа риска — это те, кто брал мазки, тесты и всё остальное… Но ведь всё первичное звено является группой риска, потому что когда медик едет на выход, он не знает, на что именно едет, — отметил Олефиренко.

Как писал NEWS.ru, с начала мая врачи в Крыму и других регионах через видеообращения сообщают о задержках или отсутствии обещанных президентом выплат. По нескольким случаям начались проверки СК.