«Больше смертей»: что угрожает россиянам на карантине

Министерство труда приостановило плановые медосмотры работников из-за пандемии коронавируса. Медики же считают, что такая мера приведет к снижению выявляемости тяжелых заболеваний и ухудшению здоровья россиян — ведь на диспансеризациях многие патологии выявляются еще на ранних стадиях и в будущем лучше поддаются лечению. Врачи рассказали «Газете.Ru», какие болезни можно запустить из-за отсутствия профосмотров и как не нажить осложнений в карантин.

Из-за приостановки плановых медицинских осмотров в России снизится выявляемость тяжелых заболеваний, что повлечет за собой серьезные последствия для здоровья россиян, считает иммунолог Мария Польнер.

«Сейчас практически все медицинские силы брошены на борьбу с коронавирусом, плановые госпитализации и профосмотры временно приостановлены, пациенты просто не понимают где можно получить медицинскую помощь. Терапевты, оказывающие помощь на дому, тоже перегружены», — пояснила врач «Газете.Ru».

Еще в середине апреля Министерство труда и социальной защиты РФ выпустило постановление, согласно которому следует прекратить проведение обязательных медицинских профосмотров работников до момента снятия ограничительных мер. Обязательными профмедосмотры остались только для тех сотрудников, чья работа связана с производством, транспортировкой или продажей продуктов питания, а также для педагогов и работников коммунальных и бытовых служб.

Вместе с тем многие сами не хотят обращаться за медпомощью, так как боятся заразиться коронавирусной инфекцией в больнице или поликлинике, заявил «Газете.Ru» пульмонолог-фтизиатр Николай Филижанко.

«В итоге обостряются хронические заболевания, и люди после пандемии будут обращаться с далеко зашедшими, декомпенсированными заболеваниями», — отметил медик.

Польнер напоминает, что самая частая причина смерти в России — сердечно-сосудистые заболевания. Из 100 тыс. человек только от инфаркта миокарда в России ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины, а от инсультов — 204 мужчины и 151 женщина.

«А в связи с отсутствием возможностей для своевременной диагностики и подбора терапии в настоящее время возможно еще большее увеличение числа смертей именно по этой причине», — подчеркнула иммунолог.

Кардиолог, научный сотрудник Московского областного НИИ им. Владимирского Алексей Никишенков подтвердил, что выявляемость легких форм сердечно-сосудистых заболеваний сейчас практически невозможна.

«К сожалению, из-за приостановки профмедосмотров сильно повышается риск, что болезни сердца, которые находятся в начальной, незаметной для пациента стадии могут перейти в прогрессирующий этап», — сказал врач «Газете.Ru».

В пример он привел такое заболевание, как фибрилляция предсердий (разновидность аритмии, — «Газета.Ru»).

«Такая патология может человеком совершенно не ощущаться, а выявиться только на кардиограмме», — уточнил Никишенков, подчеркнув, что в случае отсутствия незамедлительного лечения, заболевание может привести к образованию тромбов.

При этом кардиолог отметил, что в большинстве случаев пациенты смогут почувствовать изменения в работе сердца, если тщательно прислушаются к себе. «Например, при стенокардии (ишемическая болезнь сердца, — „Газета.Ru“) у человека возникает боль в сердце, и на это можно обратить внимание. Высокое артериальное давление люди тоже чувствуют, поэтому могут вовремя среагировать», — пояснил медик.

В случае проявления подобных симптомов необходимо вызвать врача на дом, посоветовал Никишенков.

«Ведь экстренная помощь продолжает оказываться», — добавил он.

Кроме того, состояние сердечно-сосудистой системы в домашних условиях можно контролировать при помощи тонометра.

«Есть ведь аппараты, которые измеряют давление и пульс, помогают выявлять аритмию», — отметил врач.

Особенно, по его словам, в тонометрии нуждаются люди, находящиеся в группе риска — лица пожилого возраста, а также пациенты с ожирением и другими сопутствующими заболеваниями.

После пандемии увеличится и число выявленных онкологических пациентов с тяжелой стадией заболевания, убеждена врач-онколог Алевтина Киселева. «Риск упустить бессимптомное начало рака возрастает», — заявила она «Газете.Ru».

Вместе с тем онкологию и так зачастую диагностируют тогда, когда появляется уже выраженная клиническая картина.

«Если быть откровенными и честно смотреть на проблему, то большинство моих онкологических пациентов и раньше обращались не после диспансеризации, а только когда появлялись первые симптомы заболевания», — отметила медик.

При этом, по ее словам, производить профилактику рака практически невозможно, так как онкология представляет собой мутацию в генах, которая, как правило, не зависит от внешних обстоятельств.

«Самое главное — нужно быть внимательным к себе», — заключила Киселева.

На фоне отмены профмедосмотров также возрастают риски несвоевременного оказания помощи больным сахарным диабетом, считает эндокринолог Анастасия Тараско.

«Вероятность невыявления данного заболевания значительно увеличивается. А сейчас, к тому же, и большая опасность первичного возникновения диабета, этому способствуют такие факторы, как стресс, ограничение физической активности, недостаток солнечного облучения и витамина D», — сообщила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, в условиях самоизоляции лучшим решением для каждого человека может стать приобретение глюкометра — прибора для измерения уровня глюкозы в крови.

«Это совсем недорогой аппарат, простой в применении, но благодаря ему вы сможете всегда проверить свой уровень сахара. Измерять глюкозу в крови не нужно каждый день, достаточно делать это хотя бы раз в три-шесть месяцев», — пояснила эндокринолог.

Также она подчеркнула, что в некоторых случаях обращаться к врачу, несмотря на самоизоляцию, нужно безотлагательно.

«Если есть такие симптомы, как повышенная жажда, повышенное мочеиспускания и повышенный аппетит, и при этом вы не набираете вес или даже худеете, нужно вызывать скорую помощь», — отметила Тараско.

«Выжидать окончания карантина нельзя», — добавила она.

Кроме того, всем людям в домашних условиях нужно соблюдать профилактические меры, считает эндокринолог. Так, необходимо придерживаться здорового питания, увеличить двигательную активность, минимизировать стресс и вместе с лечащим врачом скорректировать число витаминов и микроэлементов в организме.

Из заболеваний дыхательной системы главную проблему представляет туберкулез, который чаще всего диагностируют во время плановой флюорографии, считает фтизиатр Николай Филижанко. Сейчас же, по его словам, выявляются только запущенные случаи, при которых пациент сам прекрасно понимает, что с его здоровьем что-то происходит.

«Если у человека симптомы проявляются до окончания ограничительных мер, то нужно незамедлительно обращаться к врачу», — заявил медик «Газете.Ru».

Он пояснил, что такими признаками может стать кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры ближе к вечеру, а также потеря веса и ночная потливость.

«В этом случае нужно хотя бы просто пройти флюорографию и сдать анализ мочи, а потом при необходимости идти на прием к фтизиатру», — уточнил Филижанко.

Он добавил, что в случае отсутствия симптомов помочь может только комплексное обследование после окончания режима самоизоляции.