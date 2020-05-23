Михалков опубликовал переписку с Познером

Журналист Владимир Познер отреагировал на новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» под названием «Познер, поп Гапон и Гуси-лебеди». При этом он заявил, что не будет комментировать саму программу и давать ответ Михалкову. Вместо этого Познер на своем сайте объяснил, с чего начался конфликт между ним и Михалковым вокруг «Бесогона».

Ранее выпуск программы «БесогонТВ» под названием «У кого в кармане государство?» был снят с эфира на телеканале «Россия-24». В этом эпизоде говорилось, что основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество. Сам Михалков заявил, что выпуск не показали зрителям из-за цензуры на телевидении, и объявил, что теперь его программу можно будет увидеть только на YouTube.

Как рассказал Познер, программу Михалкова он посмотрел исключительно по просьбе своего приятеля. После он направил режиссеру письмо.

«Я решил написать ему: мне, ценителю его таланта (пусть даже утерянного), не безразлично, что он думает и говорит», — объяснил журналист.

При этом, беседуя с Михалковым, Познер подчеркнул, что это письмо носит личный характер и не станет достоянием общественности — об этом же он попросил и режиссера. На следующий день Михалков прислал ответ.

В выпуске «Познер, поп Гапон и Гуси-лебеди» Михалков зачитал выдержки из личного письма Познера к нему.

«Михалков оправдывает это тем, что я будто бы нарушил свое обещание не публиковать его, выступив на «Эхе Москвы» с критикой его программы», — написал Познер, отметив, что он ничего не нарушил, потому что не обещал не говорить о своем отношении к программе.

С учетом этого, Познер принял решение опубликовать оба письма — сейчас они размещены на личном сайте журналиста.

Ранее в интервью Владимир Познер, заявил, что испытал отвращение при просмотре передачи Михалкова, напоминает «Ридус».