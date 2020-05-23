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Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса

Об этом заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в интервью «Парламентской газете». По ее словам, после эпидемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции.

Эпицентр коронавируса переместился

AP Photo/Silvia Izquierdo

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку. Об этом свидетельствует вспышка заболевания в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, говорится в заявлении ВОЗ

Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом

Александр Гинцбург. Новая коронавирусная инфекция может стать "сезонной" , и это потребует проведения ежегодной вакцинации. Но если вирус не будет активно мутировать, есть надежда на формирование долговременного иммунитета, и в этом случае ревакцинацию можно будет делать реже, — такое предположение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН

Названа дата начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Коронавирус ослабил хватку в России

За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что из них 42% не имели клинических проявлений болезни. 139 летальных исходов.

Советник Джонсона проигнорировал коронавирус

Доминик Каммингс, советник премьера Великобритании Бориса Джонсона, после появления симптомов заражения коронавирусом отправился в гости к своим родителям. Об этом сообщают британские издания Guardian и Mirror.

Сергей Брилев отменил эфир из-за коронавируса

Коллектив телепрограммы «Вести в субботу» ушёл на самоизоляцию . Передача не появится в эфире 23 мая. Об этом в соцсетях написал ведущий Сергей Брилёв.

Критикам медсестры в бикини бросили вызов

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.

Последний звонок проведут онлайн

Акция в поддержку выпускников всех школ России "Последний звонок — 2020" состоится в понедельник, 25 мая. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения.