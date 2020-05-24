Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение

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Приезжающих в Крым без цели будут помещать в обсерватор за свой счёт 

RT на русском и ещё 24 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.
Как передаёт ТАСС, об этом он сказал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт. В случае, если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе, должны исковые требования направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму», — сказал Аксёнов.
По его словам, каждый приезд в Крым является дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения региона.
«Мы всех ждём в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам», — заявил глава Крыма.
Также он заявил, что соответствующий указ о помещении в обсерватор за свой счёт будет представлен до конца дня 24 мая.
Ранее зампредседателя Совета министров республики — министр труда и соцзащиты Елена Романовская заявила, что в Крыму выздоровели 152 из 326 пациентов, заболевших коронавирусом.
RT на русском: последние новости
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Общество , Видео , Крым наш , Ситуация в мире , Сергей Аксенов , Елена Романовская , Республика Крым
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