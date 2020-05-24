Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России , приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.

Как передаёт ТАСС, об этом он сказал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт. В случае, если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе, должны исковые требования направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму», — сказал Аксёнов.

По его словам, каждый приезд в Крым является дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения региона.

«Мы всех ждём в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам», — заявил глава Крыма.

Также он заявил, что соответствующий указ о помещении в обсерватор за свой счёт будет представлен до конца дня 24 мая.