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Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август 

Газета.Ru 1 час назад
Названа дата начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга.
Отмечается, что к этому времени вакцина должна выйти на производство.
По словам Гинцбурга, сначала производство не позволит иммунизировать большое количество граждан.
Он также отметил, что организаторы здравоохранения принимают меры, чтобы перейти к масштабной вакцинации, когда лекарство будет зарегистрировано.
По состоянию на 22 мая в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , ВОЗ
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