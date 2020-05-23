России предсказали катаклизмы

Предстоящее лето в России будет жарким и засушливым. Это может спровоцировать торфяные пожары. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», — цитирует ученых РИА «Новости».

По информации специалистов, в мае—июне будут периоды с экстремально высокой температурой.

Ранее жаркое лето спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Он заявил, что при этом сезон будет неоднородным, пишет RT. По его словам, волны тепла будут чередоваться с волнами похолодания, дождливыми периодами и сильными ветрами».

Ученые спрогнозировали экстремальное потепление на всей Земле. Сообщается, что температура воздуха на планете скоро прогреется до невыносимых для комфортного проживания человека показателей. При этом в России скорость глобального потепления в 2,5 раза больше, чем в остальном мире.