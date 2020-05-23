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России предсказали природные катаклизмы летом 

Ura.Ru 55 минут назад
России предсказали катаклизмы
Фото: РИА Новости
Предстоящее лето в России будет жарким и засушливым. Это может спровоцировать торфяные пожары. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», — цитирует ученых РИА «Новости».
По информации специалистов, в мае—июне будут периоды с экстремально высокой температурой.
Ранее жаркое лето спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он заявил, что при этом сезон будет неоднородным, пишет RT. По его словам, волны тепла будут чередоваться с волнами похолодания, дождливыми периодами и сильными ветрами».
Ученые спрогнозировали экстремальное потепление на всей Земле. Сообщается, что температура воздуха на планете скоро прогреется до невыносимых для комфортного проживания человека показателей. При этом в России скорость глобального потепления в 2,5 раза больше, чем в остальном мире.
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Общество , Погода , Роман Вильфанд , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
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