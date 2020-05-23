Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса 

Об этом заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, после эпидемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции.

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет», — пояснила Малинникова.

Инфекционист напомнила, что человечество уже сталкивалось с инфекциями, вызванными вирусами SARS и MERS. Причем врачи уже практически не обнаруживают SARS среди других вирусов, добавила она. Малинникова заявила, что он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя ранее приводил к тяжелой атипичной пневмонии.

Специалист Минздрава считает, что большое значение в подготовке ко второй волне имеет определение антител к коронавирусу.

«Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — заключила Малинникова.