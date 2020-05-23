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В Петербурге ввели лимит времени на прощание с умершими 

Ura.Ru 24 минуты назад
В городе РФ ввели лимит времени на прощание с умершими
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Церемония прощания с умершими на кладбище или в крематории не должна продолжаться более 10 минут, постановили власти Санкт-Петербурга. Полностью панихида по покойнику запрещена, если человек умер в результате вызываемого коронавирусом заболевания или в случае подозрения на инфекцию.
«Время церемонии прощания ограничено 10 минутами», — указано в документе, который приводит РБК. Во время самой панихиды, по предписанию мэрии, пришедшие не должны нарушать социальную дистанцию (не менее 1,5-2 м друг от друга), использовать маски и перчатки, не допускать прямого контакта с телом умершего.
При этом власти Петербурга подчеркивают, что панихиду запрещено проводить, если человек умер из-за коронавируса, а также на территории перепрофилированных для лечения зараженных больниц и других медицинских учреждений, где лежат люди с COVID-19.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за эпидемии коронавируса начали практиковать церемонии прощания с умершими с использованием современных технологий. «Церемония прощания ведется в онлайн-режиме. Ведущий церемонии прощания также отсутствует в зале, он выполняет свою работу удаленно», — рассказал URA.RU Дмитрий Хазов, директор ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания».
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Общество , Дмитрий Хазов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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