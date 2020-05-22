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Гусев отрицает свою критику в адрес Михалкова 

News.ru 1 час назад
Гусев отрицает свою критику в адрес Михалкова
Фото: News.ru
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев заявил, что не комментировал передачу «Бесогон» режиссёра Никиты Михалкова. По его словам, публикация Daily Storm похожа «на какой-то фейк».
Он отметил, что давно знаком с деятелем культуры. Кроме того, журналист воздерживается от комментирования его деятельности, передаёт «Газета.Ru».
Что это вообще такое? Я такого не мог сказать. Вообще никогда об аудитории кого-либо не говорю. Любая аудитория — это нормально. Я никогда не оцениваю аудиторию, это не мои слова, — подчеркнул он.
Накануне Михалков разместил на YouTube новую серию своей передачи, в которой нецензурно высказался в адрес Гусева. Он заявил, что руководитель СМИ оскорбил его аудиторию.
Основанием для этого послужил материал Daily Storm, в котором говорится, что Гусев прокомментировал передачу режиссёра, в которой говорилось о якобы желании миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать людей через вакцину от коронавируса, и назвал её целевую аудиторию «быдляком».
Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.
О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.
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Комментарии
Общество , Билл Гейтс , Павел Гусев , Никита Михалков , Генпрокуратура РФ , Microsoft , Газета.Ru , Московский комсомолец
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