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В Северодвинске выявили очаг коронавируса 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
Фото: РИА Новости
В Северодвинске зафиксирован очаг коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов в ходе совещания с врио главы региона Александром Цыбульским.
Как напомнили в пресс-центре регионального правительства, в Северодвинске за сутки подтверждено 53 случая COVID-19, всего с начала пандемии — 276.
Подавляющим большинством заболевших являются сотрудники предприятий оборонной промышленности.
По словам Бузинова, заболеваемость COVID-19 в Северодвинске к настоящему моменту «почти на 47% выше, чем в среднем по региону».
«Следовательно, речь идёт уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьёзного очага инфекции», — говорится в сообщении пресс-центра.
Там рассказали, что значительная часть северодвинцев с поставленным диагнозом находятся на домашнем лечении.
«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
Ранее очаг коронавируса выявили на станции скорой помощи в Камчатском крае: у 38 сотрудников обнаружили COVID-19.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, ситуация с вирусом в России, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.
По его словам, в Москве и во многих других регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Владимир Путин , Северодвинск
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