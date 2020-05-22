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Девушка выложила ролик в соцсеть и пожалела 

Вероника Полынина и ещё 1 32 минуты назад
Девушка выложила ролик в соцсеть и пожалела
Фото: Instagram
Видеоблогер начала получать угрозы после опубликованного в соцсетях видео с танцем в костюме католической монахини. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Девушка сопроводила видеозапись комментарием: «Когда очень хочешь понравиться его верующей бабушке».
Блогер, представившаяся Яной, рассказала, что ей пишут угрозы с фейковых аккаунтов.
«До реального нападения на улице не доходило, но я крайне редко выхожу на улицу и хожу в маске», — рассказала она.
По словам Яны, она уже обратилась в полицию с электронным заявлением, однако пока правоохранители не отреагировали на заявление.
«Если в течение времени не будет реакции, я обращусь лично», — заверила она.
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