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«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом» 

Вероника Полынина 1 час назад
«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом»
Фото: ТАСС
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал «козлом» Алексея Навального, который ранее раскритиковал его в эфире своего Youtube-шоу.
«Я получаю много денег, реально много денег»
В эфире шоу «Соловьев Live» главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что понятия о добре и зле в него были вложены еще в детстве, когда его дядя дал ему такую затрещину после слов о блокаде Ленинграда, что, будучи ребенком, Мясников «перекувыркнулся». Он отметил, что не собирается менять свои понятия из-за «какого-то козла».
«Он назвал меня мерзавцем и маленьким мажором, а я его козлом… Вот такая у нас дискуссия с оппозиционерами в стране», — резюмировал доктор.
Мясников также заявил, что после критики Навального он «теперь злой».
Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Мясников в эфире шоу «Соловьев Live» выразил уверенность, что однажды все люди переболеют коронавирусной инфекцией, а «кому положено умереть — все равно умрут». Алексей Навальный раскритиковал Мясникова за эту позицию и выразил сомнение в том, что Мясников является настоящим врачом.
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Общество , Алексей Навальный , Александр Мясников
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