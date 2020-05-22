«Я теперь злой»: Мясников назвал Навального «козлом» 

В эфире шоу «Соловьев Live» главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что понятия о добре и зле в него были вложены еще в детстве, когда его дядя дал ему такую затрещину после слов о блокаде Ленинграда, что, будучи ребенком, Мясников «перекувыркнулся». Он отметил, что не собирается менять свои понятия из-за «какого-то козла».

«Он назвал меня мерзавцем и маленьким мажором, а я его козлом… Вот такая у нас дискуссия с оппозиционерами в стране», — резюмировал доктор.

Мясников также заявил, что после критики Навального он «теперь злой».

Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Мясников в эфире шоу «Соловьев Live» выразил уверенность, что однажды все люди переболеют коронавирусной инфекцией, а «кому положено умереть — все равно умрут». Алексей Навальный раскритиковал Мясникова за эту позицию и выразил сомнение в том, что Мясников является настоящим врачом.