Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вам бы промолчать»: Михалков обвинил Познера во лжи 

Вероника Полынина 14 минут назад
«Вам бы промолчать»: Михалков обвинил Познера во лжи
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» рассказал о переписке с телеведущим Владимиром Познером.
Он сообщил, что после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о чипировании населения Познер прислал ему письмо и попросил не разглашать его содержание. Однако режиссер решил рассказать о письме после того, как Познер раскритиковал его в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Михалков процитировал несколько отрывков из письма Познера, сопроводив их своими комментариями.
Так, Михалков не согласился с утверждением Познера о том, что режиссер «всегда относился к элите» и «не знал цензуры».
По словам режиссера, одна только картина «Родня» получила 117 поправок, 70 из которых он был вынужден выполнить.
«Что вы мелете? Ну если вы не готовы к разговору, зачем вы утверждаете то, чего вы не знаете?» — поинтересовался Михалков у Познера.
Режиссер также припомнил Познеру страницы из его биографии, в частности, то, что Познер был членом коммунистической партии, а позже работал секретарем парткома в комитете по радиовещанию и телевидению. Режиссер также привел точку зрения, что Познер был секретным агентом КГБ.
«Поэтому про вранье, я считаю, что вам лучше бы, как бы помягче сказать, промолчать», — посоветовал Познеру Михалков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», с эфира телеканала «Россия-24» были сняты два выпуска программы «Бесогон-ТВ» режиссера Никиты Михалкова о чипировании населения Земли, которая, по его мнению, инициируется американским миллиардером Биллом Гейтсом. Чипы в телах людей якобы необходимы для тотального управления человечеством. Михалков, комментируя разрыв отношений с телеканалом, заявил, что выпуски программы будут доступны в YouTube.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Комментарии 12
Общество , Билл Гейтс , Владимир Познер , Никита Михалков , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«Медсестра в бикини» стала звездой
«Медсестра в бикини» стала звездой
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение