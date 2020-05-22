«Вам бы промолчать»: Михалков обвинил Познера во лжи 

Он сообщил, что после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о чипировании населения Познер прислал ему письмо и попросил не разглашать его содержание. Однако режиссер решил рассказать о письме после того, как Познер раскритиковал его в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Михалков процитировал несколько отрывков из письма Познера, сопроводив их своими комментариями.

Так, Михалков не согласился с утверждением Познера о том, что режиссер «всегда относился к элите» и «не знал цензуры».

По словам режиссера, одна только картина «Родня» получила 117 поправок, 70 из которых он был вынужден выполнить.

«Что вы мелете? Ну если вы не готовы к разговору, зачем вы утверждаете то, чего вы не знаете?» — поинтересовался Михалков у Познера.

Режиссер также припомнил Познеру страницы из его биографии, в частности, то, что Познер был членом коммунистической партии, а позже работал секретарем парткома в комитете по радиовещанию и телевидению. Режиссер также привел точку зрения, что Познер был секретным агентом КГБ.

«Поэтому про вранье, я считаю, что вам лучше бы, как бы помягче сказать, промолчать», — посоветовал Познеру Михалков.