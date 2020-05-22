Российский город закроют из-за пандемии 

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Въезд и выезд в Махачкалу закроют с 23 по 26 мая с целью нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр города Салман Дадаев в Instagram.

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», — написал градоначальник.

Мэр Махачкалы призвал горожан воздержаться от посещения продовольственных рынков, гастрономов и поездок в ближайшие дни.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане «довольно сложная»: «больницы полны заболевшими, врачи и медсестры работают на пределе возможностей».

Как сообщал «Рамблер», к 22 мая в Дагестане выявлено 3 855 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 109 человек. За все время в республике зафиксировано 65 летальных исходов.