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Российский город закроют из-за пандемии 

Вероника Полынина и ещё 4 19 минут назад
Российский город закроют из-за пандемии
Фото: пресс-служба администрации Махачкалы
Въезд и выезд в Махачкалу закроют с 23 по 26 мая с целью нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр города Салман Дадаев в Instagram.
«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», — написал градоначальник.
Мэр Махачкалы призвал горожан воздержаться от посещения продовольственных рынков, гастрономов и поездок в ближайшие дни.
Заявление Путина по Дагестану объяснили
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане «довольно сложная»: «больницы полны заболевшими, врачи и медсестры работают на пределе возможностей».
Как сообщал «Рамблер», к 22 мая в Дагестане выявлено 3 855 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 109 человек. За все время в республике зафиксировано 65 летальных исходов.
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Общество , Махачкала
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