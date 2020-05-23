Медсестре в купальнике предложили новую работу

Медсестре из Тулы, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм, предложили стать лицом сети шоурумов нижнего белья. Об этом рассказала руководитель компании Анастасия Якушева в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, она решила связаться с медработником после новости с провокационной фотографией для того, чтобы поддержать ее. Якушева подчеркнула, что каждый человек может ошибиться.

— Возможно, эта ситуация не совсем красива с общественной точки зрения, но в любом случае никаких трудностей в работе у этого человека не должно быть вызвано, — пояснила руководитель сети шоурумов.

Она отметила, что сейчас медикам сложно, поэтому не стоит требовать от них чего-то в плане внешнего вида. Якушева сообщила, что тульская медсестра пока не откликнулась на предложение. Она добавила, что девушка может работать в качестве лица бренда в удаленном режиме, а также совмещать эту деятельность со своей основной работой.

Напомним, 20 мая в Сети появилась фотография сотрудницы Тульской областной больницы, которая надела бикини под защитный костюм во время работы. Местным журналистам девушка объяснила, что в защитной форме ей очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет полностью просвечивать.