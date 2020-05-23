Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тульской медсестре предложили стать лицом компании нижнего белья 

Вечерняя Москва и ещё 1 17 минут назад
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Фото: соцсети
Медсестре из Тулы, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм, предложили стать лицом сети шоурумов нижнего белья. Об этом рассказала руководитель компании Анастасия Якушева в разговоре с Москвой 24.
По ее словам, она решила связаться с медработником после новости с провокационной фотографией для того, чтобы поддержать ее. Якушева подчеркнула, что каждый человек может ошибиться.
— Возможно, эта ситуация не совсем красива с общественной точки зрения, но в любом случае никаких трудностей в работе у этого человека не должно быть вызвано, — пояснила руководитель сети шоурумов.
Критикам медсестры в бикини бросили вызов
Она отметила, что сейчас медикам сложно, поэтому не стоит требовать от них чего-то в плане внешнего вида. Якушева сообщила, что тульская медсестра пока не откликнулась на предложение. Она добавила, что девушка может работать в качестве лица бренда в удаленном режиме, а также совмещать эту деятельность со своей основной работой.
Напомним, 20 мая в Сети появилась фотография сотрудницы Тульской областной больницы, которая надела бикини под защитный костюм во время работы. Местным журналистам девушка объяснила, что в защитной форме ей очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет полностью просвечивать.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Вечерняя Москва: последние новости
Людей без масок в общественных местах начнут штрафовать в Подмосковье Людей без масок в общественных местах начнут штрафовать в Подмосковье Пропускной режим перестал действовать в Подмосковье Пропускной режим перестал действовать в Подмосковье Тульский губернатор поблагодарил медсестру в бикини за работу Тульский губернатор поблагодарил медсестру в бикини за работу
Комментарии 4
Общество , Медсестра в бикини , Анастасия Якушева , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Установлена личность захватчика банка в Москве
Установлена личность захватчика банка в Москве
«Было здорово и мне, и моей бабе»: Шнуров о самоизоляции
«Было здорово и мне, и моей бабе»: Шнуров о самоизоляции
Двое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в…
Двое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в…
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение