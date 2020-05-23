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Медсестре в купальнике предложили новую работу 

Майк Габриелян и ещё 2 59 минут назад
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Фото: соцсети
Тульская медсестра в бикини может стать моделью и лицом компании, продающей женское нижнее белье. Предложение о такой работе ей сделали в одном из шоурумов, сообщает Москва 24 со ссылкой на бизнесвумен Анастасию Якушеву.
«Девушка может совмещать свою работу в больнице и быть удаленно лицом нашего магазина и бренда. Увольняться с работы ей не нужно, она училась на медработника. Мы хотим, чтобы она выступила как лицо нашего бренда, магазина», — заявила Якушева, руководящая сетью шоурумов.
По её словам, в новой роли девушка сможет рассказать о своих ощущениях в непростой ситуации, о психологических трудностях и не всегда уважительном отношении к женщинам.
«Медсестра в бикини» стала звездой
Пока тульская медсестра не откликнулась на предложение. В компании высказали предположение, что она просто не знает о предложенной ей работе или стесняется.
Напомним, на этой неделе в интернете появилось фото медсестры Тульской областной больницы, которая надела бикини под костюм спецзащиты от COVID-19.
Впоследствии девушке объявили взыскание. Сама она пояснила, что ей было жарко в костюме. При этом снимок разошелся по всему миру и вызвал множество положительных эмоций у пользователей-мужчин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в интернете появились новые фото «медсестры в купальнике».
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Общество , Медсестра в бикини , Москва
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