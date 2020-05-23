Медсестре в купальнике предложили новую работу 

Тульская медсестра в бикини может стать моделью и лицом компании, продающей женское нижнее белье. Предложение о такой работе ей сделали в одном из шоурумов, сообщает Москва 24 со ссылкой на бизнесвумен Анастасию Якушеву.

«Девушка может совмещать свою работу в больнице и быть удаленно лицом нашего магазина и бренда. Увольняться с работы ей не нужно, она училась на медработника. Мы хотим, чтобы она выступила как лицо нашего бренда, магазина», — заявила Якушева, руководящая сетью шоурумов.

По её словам, в новой роли девушка сможет рассказать о своих ощущениях в непростой ситуации, о психологических трудностях и не всегда уважительном отношении к женщинам.

Пока тульская медсестра не откликнулась на предложение. В компании высказали предположение, что она просто не знает о предложенной ей работе или стесняется.

Напомним, на этой неделе в интернете появилось фото медсестры Тульской областной больницы, которая надела бикини под костюм спецзащиты от COVID-19.

Впоследствии девушке объявили взыскание. Сама она пояснила, что ей было жарко в костюме. При этом снимок разошелся по всему миру и вызвал множество положительных эмоций у пользователей-мужчин.