При установлении причин смертности Россия использует единые международные требования ВОЗ, заявила вице-премьер на совещании по эпидемической обстановке.
Одновременно Голикова сообщила, что Россия перешла в период стабилизации обстановки с COVID-19. В 47 регионах России коэффициент распространения инфекции меньше либо равен единице. Среднесуточный прирост заражённых замедлился до 2,8%. По словам чиновницы, «медицинская система выдержала испытание коронавирусом».
Голикова призвала регионы жёстко контролировать соблюдение санитарных мер при снятии ограничений, передаёт РИА Новости.