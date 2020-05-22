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Татьяна Голикова предупредила о росте летальности от коронавируса в мае 

Говорит Москва 39 минут назад
При установлении причин смертности Россия использует единые международные требования ВОЗ, заявила вице-премьер на совещании по эпидемической обстановке.
Одновременно Голикова сообщила, что Россия перешла в период стабилизации обстановки с COVID-19. В 47 регионах России коэффициент распространения инфекции меньше либо равен единице. Среднесуточный прирост заражённых замедлился до 2,8%. По словам чиновницы, «медицинская система выдержала испытание коронавирусом».
Голикова призвала регионы жёстко контролировать соблюдение санитарных мер при снятии ограничений, передаёт РИА Новости.
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Общество , Видео , Татьяна Голикова , ВОЗ , РИА Новости
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