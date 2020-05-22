За последние сутки в России умерли 150 пациентов с коронавирусом 

За последние сутки в России умерли 150 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, сообщает Telegram-канал оперативного штаба. Это самый высокий показатель за все время наблюдения.

За прошлые сутки в стране скончались 127 пациентов с коронавирусом, днем ранее — 135 человек. Общее количество умерших достигло 3249.

На Москву пришлось 73 новых смерти. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае будет больше, чем в апреле. По его словам, причина в «накапливающемся объеме» — тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях две-три недели.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в стране выросло на 8894, до 326 448 человек в 85 регионах, 99 825 из них уже выздоровели.

Накануне был зафиксирован прирост в 8849 человек, за день до этого — 8764, еще днем ранее — 9263.