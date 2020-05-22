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Госдума поддержала помогающих в борьбе с COVID-19 благотворителей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Госдума поддержала помогающих в борьбе с COVID-19 благотворителей
Фото: ТАСС
Сегодня депутаты приняли новый пакет законопроектов по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса, в том числе и налоговые льготы для тех, кто безвозмездно помогает в борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
«Рамблер» писал, что президент России Владимир Путин 30 апреля провел видеоконференцию и пообщался с участниками общероссийской акции «Мы вместе». В ходе нее глава государства заявил, что при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся, и призвал депутатов поддержать соответствующий законопроект.
«Среди мер, одобренных парламентариями, снижение налоговых издержек для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством», — отмечается в сообщении на сайте Госдумы России.
При этом пресс-служба уточнила, что речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медорганизациям, органам госвласти и местного самоуправления.
Также принятые депутатами законопроекты предусматривают, что до 1% от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин
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