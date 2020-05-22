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Россияне отреагировали на новость о введении «цифрового налога» 

Лера Букина 36 минут назад
Россияне отреагировали на новость о введении «цифрового налога»
Фото: ТАСС
95% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотели бы, чтобы «цифровой налог» был введен в стране, поскольку считают, что данное нововведение создаст сложности для многих граждан из-за дополнительных расходов, к которым они не готовы.
3% опрошенных признались в том, что их не волнует, будет ли введен данный налог или нет.
А 2% респондентов считают это необходимым новшеством, поскольку, по их мнению, за любые удовольствия нужно платить.
В опросе приняли участие 7141 человек.
Совет Федерации предложил правительству ввести новый налог, «предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, сенаторы направили предложение о «цифровом налоге» (digital tax) вице-премьеру Андрею Белоусову. Копия документа попала в распоряжение ТАСС.
В своем обращении сенаторы предложили обсудить изменения в законодательство, которые позволят ввести новый налог, с заинтересованными органами власти. Подробного описания предлагаемого налога в документе нет.
Как писал «Рамблер», Совет Федерации предложил правительству несколько экстренных мер по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии.
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Общество , Андрей Белоусов , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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