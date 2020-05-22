Россияне отреагировали на новость о введении «цифрового налога» 

95% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотели бы, чтобы «цифровой налог» был введен в стране, поскольку считают, что данное нововведение создаст сложности для многих граждан из-за дополнительных расходов, к которым они не готовы.

3% опрошенных признались в том, что их не волнует, будет ли введен данный налог или нет.

А 2% респондентов считают это необходимым новшеством, поскольку, по их мнению, за любые удовольствия нужно платить.

В опросе приняли участие 7141 человек.

Совет Федерации предложил правительству ввести новый налог, «предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сенаторы направили предложение о «цифровом налоге» (digital tax) вице-премьеру Андрею Белоусову . Копия документа попала в распоряжение ТАСС.

В своем обращении сенаторы предложили обсудить изменения в законодательство, которые позволят ввести новый налог, с заинтересованными органами власти. Подробного описания предлагаемого налога в документе нет.

Как писал «Рамблер», Совет Федерации предложил правительству несколько экстренных мер по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии.