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Авторитет Паша Паштет нацелился на лидерство в Белоруссии 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Авторитет Паша Паштет нацелился на лидерство в Белоруссии
Фото: Скриншот
Криминальный авторитет Павел «Паша Паштет» Алексеевич может стать новым лидером преступного мира Белоруссии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
38-летний Паштет, как сообщал «Рамблер», — уроженец Минска. Он был судим шесть раз, в том числе за разбой, хулиганство и незаконное пересечение границы с Россией. В 2012 году грузинский клан Ониани — Джангвеладзе короновал Алексеевича лидером преступного мира Белоруссии в противовес Александру «Саше Кушнеру» Кушнерову, ставленнику Аслана «Деда Хасана» Усояна.
«В заключении Паштет немало пострадал за свое инакомыслие от сторонников Кушнерова и теперь якобы полон решимости воздать тому по заслугам, — сообщает «Прайм Крайм».
По информации издания, в настоящее время в Белоруссии нет признанного всеми лидера, а ряды сторонников Кушнера заметно ослабли. Тем временем 20 мая Паштет освободился из исправительно-трудовой колонии №5 (ИТК-5) в городе Ивацевичи. По версии «Прайм Крайма», новым лидером белорусского преступного мира станет тот, кто возьмет на себя смелость первым задавить врага.
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Общество , Криминал
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