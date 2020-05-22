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Умер советский разведчик 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
В Москве найден мёртвым советский разведчик
Фото: РИА Новости
В Москве в возрасте 84 лет скончался Эдуард Устенко, который был одним из самых успешных агентов Советского Союза в англоязычных странах. Об этом пишет со ссылкой на свои источники «Комсомольская правда».
По данным издания, о смерти Устенко сообщила его дочь.
«По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Точную же причину, вероятно, назовет судебно-медицинская экспертиза», — пояснил осведомленный источник.
Устенко был офицером внешней разведки в отставке и в свое время являлся одним из самых успешных советских агентов в англоязычных странах. Он занимался разведкой в Австралии в 1960-е годы, после чего его был переправлен в Англию. В 1972 году покинул службу в третьем отделе ПГУ КГБ.
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Общество , Комсомольская правда , Москва
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