В Москве найден мёртвым советский разведчик

Москве в возрасте 84 лет скончался Эдуард Устенко, который был одним из самых успешных агентов Советского Союза в англоязычных странах. Об этом пишет со ссылкой на свои источники «Комсомольская правда».

По данным издания, о смерти Устенко сообщила его дочь.

«По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Точную же причину, вероятно, назовет судебно-медицинская экспертиза», — пояснил осведомленный источник.

Устенко был офицером внешней разведки в отставке и в свое время являлся одним из самых успешных советских агентов в англоязычных странах. Он занимался разведкой в Австралии в 1960-е годы, после чего его был переправлен в Англию. В 1972 году покинул службу в третьем отделе ПГУ КГБ.