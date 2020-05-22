Медсестру из тульского госпиталя, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм, поддержала педиатр из Санкт-Петербурга , сделавшая ранее откровенную фотосессию, сообщает Metro. Медик посоветовала коллеге не обращать внимание на негативные комментарии, заверив, что через несколько дней резонанс сойдет на нет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ был опубликован снимок из больничной палаты одного из тульских госпиталей. На фотографии изображена медсестра в прозрачном защитном костюме, под который она надела купальник. Позже сама девушка пояснила, что работать в спецоджеде невыносимо жарко.

Фото вызвало волну негатива со стороны пользователей соцсетей, а также публичных личностей. Например, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал поступок медсестры «неадекватным».

В то же время на стороне медика выступил губернатор Тульской области, обратив внимание на самоотверженный труд девушки.

Поддержала коллегу и врач из Санкт-Петербурга Анастасия Орлова , которая не понаслышке знает, что такое травля: ранее в Сеть попали снимки с ее откровенной фотосессии. Медик посоветовала критикам тульской медсестры перед тем, как писать комментарии, провести несколько часов в такой защите.

Орлова также осудила поступок пациента, сделавшего снимок. Она подчеркнула, что медики не позволяют себе фотографировать больных в неподобающем виде и тем более не выкладывают это в интернет. Медик из Петербурга предположила, что в настоящий момент ее коллега скорее всего испытывает сильнейший стресс по поводу случившегося.