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Врач в нижнем белье вступилась за медсестру в бикини 

Павел Тиунов 20 минут назад
Медсестру из тульского госпиталя, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм, поддержала педиатр из Санкт-Петербурга, сделавшая ранее откровенную фотосессию, сообщает Metro. Медик посоветовала коллеге не обращать внимание на негативные комментарии, заверив, что через несколько дней резонанс сойдет на нет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ был опубликован снимок из больничной палаты одного из тульских госпиталей. На фотографии изображена медсестра в прозрачном защитном костюме, под который она надела купальник. Позже сама девушка пояснила, что работать в спецоджеде невыносимо жарко.
Фото вызвало волну негатива со стороны пользователей соцсетей, а также публичных личностей. Например, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал поступок медсестры «неадекватным».
В то же время на стороне медика выступил губернатор Тульской области, обратив внимание на самоотверженный труд девушки.
Поддержала коллегу и врач из Санкт-Петербурга Анастасия Орлова, которая не понаслышке знает, что такое травля: ранее в Сеть попали снимки с ее откровенной фотосессии. Медик посоветовала критикам тульской медсестры перед тем, как писать комментарии, провести несколько часов в такой защите.
Орлова также осудила поступок пациента, сделавшего снимок. Она подчеркнула, что медики не позволяют себе фотографировать больных в неподобающем виде и тем более не выкладывают это в интернет. Медик из Петербурга предположила, что в настоящий момент ее коллега скорее всего испытывает сильнейший стресс по поводу случившегося.
«Могу ей посоветовать только одно — не читать, что о ней пишут, не обращать внимания на негатив. Через пару дней всё пройдёт», — резюмировала Орлова.
Комментарии 63
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Анастасия Орлова , Санкт-Петербург
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