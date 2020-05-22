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Снявшаяся в нижнем белье врач оценила поступок тульской медсестры в бикини 

Lenta.ru 53 минуты назад
Снявшаяся в нижнем белье врач-педиатр из Петербурга Анастасия Орлова оценила поступок коллеги из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини. Своим мнение она поделилась с Metro.
По словам собеседницы издания, она сама ходила в таких костюмах и знает, как в них некомфортно и невыносимо душно.
«Я бы посмотрела на этих критиков, если бы они провели несколько часов в такой защите», — сказала она, отметив, что в жаркую погоду в такой спецодежде можно легко упасть в обморок.
Орлова предположила, что медсестра могла не знать о сильной прозрачности костюма, однако ей стоило бы надеть медицинскую одежду. Она добавила, что не осуждает девушку, у которой, возможно, не было другого выхода.
«Либо одеться так, либо преть в спецодежде», — уточнила педиатр.
Врач также упрекнула сделавшего снимок пациента. По ее мнению, этот человек поступил по-свински. Она напомнила, что медики не выкладывают в интернет фото больных в растянутых трениках и в другом неподобающем виде.
Доктор из Петербурга заметила, что сейчас тульская медработница может испытывать большой стресс на фоне критики в свой адрес, и посоветовала ей не читать комментарии и утешила, что через несколько дней резонанс пройдет.
О появлении снимка с медсестрой в бикини стало известно 19 мая. Сама девушка объяснила, что оделась так, потому что ей было очень жарко, и она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать.
Анастасия Орлова стала известна, когда в конце марта в сети появились ее откровенные снимки в нижнем белье. Она говорила, что снялась в фотосессии для себя и «чтобы посмотрели друзья».
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Общество , Видео , Анастасия Орлова , Санкт-Петербург
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