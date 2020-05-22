В России ищут добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19

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Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса, сообщается в официальной группе института в соцсетях.

Поучаствовать в эксперименте могут взрослые здоровые россияне, которые не были носителями коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении во ВКонтакте.

Уточняется, что у добровольца не должно быть вредных привычек, психических расстройств, хронических заболеваний в фазе обострения, для женщин — отсутствие беременности или периода лактации.

Известно, что за участие в испытаниях положена денежная компенсация и страховка граждан от возможных рисков.

«В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования. Подробная информация об исследованиях, в том числе информация о сроках проведения и размере компенсационных выплат, будет представлена позже», — сообщается на сайте.

Кроме того, как отметил замдиректора НИИ Роспотребнадзора , первые результаты исследования вакцины от коронавируса на людях появятся в России в начале июля.