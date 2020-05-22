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В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек 

Павел Тиунов 16 минут назад
За последние сутки число пациентов с новым коронавирусом в России выросло на 8894, до 326 448 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 8849 человека. За день до этого — 8764, еще днем ранее — 9263.
У 42,2 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
За последние 24 часа после выздоровления выписали еще 7144 человека, 150 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 99 825 пациентов, 3249 человек скончались.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ лидеров по приросту выглядит так: Москва (2988), Московская область (824), Санкт-Петербург (389), Нижегородская область (202), Красноярский край (150), Ростовская область (138), Свердловская область (135), Калужская область (127), Пензенская область (110), Дагестан (109), Брянская область (105), Ярославская область (103).
Менее 100 новых случаев выявили в следующих регионах: Рязанская область (94), Краснодарский край (92), Тульская область (91), Башкирия (90), Чувашия (90), Волгоградская область (89), Ямало-Ненецкий АО (87), Саратовская область (84), Тамбовская область (83), Иркутская область (83), Белгородская область (82), Курская область (81), Челябинская область (80), Ханты-Мансийский АО (80), Якутия (80), Тыва (79), Новосибирская область (79), Владимирская область (77), Татарстан (75), Самарская область (74), Алтайский край (74), Омская область (74), Кабардино-Балкария (71), Кировская область (70), Ульяновская область (70).
Менее 70: Северная Осетия (69), Хабаровский край (65), Липецкая область (64), Воронежская область (55), Ленинградская область (54), Смоленская область (53), Мурманская область (53), Ставропольский край (53), Тюменская область (53), Пермский край (51), Ивановская область (48), Бурятия (48), Приморский край (47), Астраханская область (45), Оренбургская область (45), Ингушетия (44), Калининградская область (41).
Менее 40: Тверская область (39), Забайкальский край (38), Марий Эл (37), Мордовия (36), Коми (35), Вологодская область (34), Калмыкия (34), Орловская область (32), Архангельская область (30), Адыгея (30), Хакасия (23), Амурская область (23), Новгородская область (22), Томская область (21), Чечня (20).
Менее 20: Псковская область (19), Курганская область (19), Камчатский край (18), Крым (15), Удмуртия (14), Костромская область (13), Кемеровская область (12), Карачаево-Черкессия (11), Карелия (8), Республика Алтай (4), Сахалинская область (4), Магаданская область (3), Ненецкий АО (1), Еврейская АО (1), Севастополь (1).
Как писал «Рамблер», ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что с 1–2 мая число выявляемых случаев остается примерно на одном уровне, а в последние дни началось снижение.
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Общество , Видео , Красноярский Край , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Ростовская Область , Санкт-Петербург
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