Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава тульского минздрава поддержал работавшую в бикини медсестру 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк высказался в поддержку медсестры, которая на работе надела прозрачный защитный костюм на купальник.
«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», — сказал Эрк в интервью телеканалу «Первый Тульский».
По его словам, медсестра продолжает работать, хотя руководитель медицинской организации сделала ей замечание в устной форме.
Ранее стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой инфекционного госпиталя в Туле.
Напомним, на этой неделе в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник. Минздрав Тульской области сделал ей публичное замечание. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств Доктор Мясников перечислил варианты объяснения «русского чуда» с COVID Доктор Мясников перечислил варианты объяснения «русского чуда» с COVID Роспотребнадзор сказал, сколько по времени протекает COVID Роспотребнадзор сказал, сколько по времени протекает COVID
Комментарии 3
Общество , Видео , Алексей Дюмин , Минздрав РФ , Тульская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В небе над Ливией замечен «летучий голландец»
В небе над Ливией замечен «летучий голландец»
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение