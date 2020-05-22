Медсестра, надевшая купальник под прозрачный защитный костюм, достойна благодарности за ее тяжелый труд, заявил в интервью телеканалу «Первый Тульский» министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. По его словам, произошедшее — не что иное, как казус.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в прессе были опубликованы фотографии медсестры одного из тульских госпиталей, которая появилась в палате перед пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Позже девушка прокомментировала свой поступок, заявив, что не рассчитывала на абсолютную прозрачность спецодежды. Она также подчеркнула, что работать в пластиковом костюме «слишком жарко».

Известно, что руководство госпиталя сделало медику устное замечание. При этом на ее стороне выступил губернатор Тульской области, отметив самоотверженный труд медсестры. Главу региона поддержал местный министр здравоохранения Алексей Эрк.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что в произошедшем ничего страшного нет, поскольку «бывают и такие казусы в жизни».