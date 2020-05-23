Россиян доставили на родину из Малайзии и Камбоджи 

Как отмечается, самолет сел в Новосибирске в 04.22 мск в субботу, 23 мая. На борту рейса должны находиться 326 пассажиров. В Москву борт должен вылететь в 06.30 мск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.