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Okko расскажет россиянам о «Темных тайнах космоса» и покажет комедию «Ну разве не романтично?» 

Сергей Василенок 1 час назад
«Потеряла сознание и попала внутрь ромкома»
Фото: кадр из фильма "Ну разве не романтично"
В пятницу, 22 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет комедийную фэнтези-премьеру со звездой «Отпетых мошенниц» Ребел Уилсон и фильм о тайнах космоса.
Утром, в 9:00, зрители Okko от 3-х лет и их родители смогут поучаствовать в детской тренировке «Олимпик» в рамках проекта #ФитнесПротивВируса. Зрителям предложат силовое занятие, направленное на укрепление основных мышечных групп, развитие ловкости и координации движений. Тренировка пройдет в игровом формате.
В 12:00 зрителей Okko ждет встреча с самым загадочным художником. Лекция «Босх: загадки и тайные смыслы» расскажет, чем Северное Возрождение отличалось от итальянского и какие секреты спрятаны в полотнах Босха.
В 14:00 Okko и Novikov School научат готовить запеканку с картофелем и форелью. Новый видео-урок проведет шеф-повар и телеведущий Юрий Рожков.
В 16:00 зрителей ждут «Темные тайны космоса». Документальный фильм расскажет, из чего состоит наша Вселенная, и рассмотрит три основных теории о темной материи и ее роли в космосе.
В 19:00 — новинка для детей, семейный мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант». История об обычном мальчишке, который ухитрился украсть исполняющий желания камень прямо из-под носа у грозного пирата.
В 21:00 зрителей Okko ждут новые серии скринлайф-истории «Все вместе» о дружбе, любви и поддержке во время карантина.
В 22:00 — премьера. Мелодрама и комедия с элементами фэнтези «Ну разве не романтично?» расскажет, как героиня Ребел Уилсон, которой не везло в любви, теряет сознание и попадает внутрь ромкома. Там ее ждут не только красивые мужчины и романтика, но и нелепые стереотипы.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Комментарии
Общество , Ребел Уилсон , Юрий Рожков
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