«Потеряла сознание и попала внутрь ромкома»

Фото: кадр из фильма "Ну разве не романтично"

В пятницу, 22 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет комедийную фэнтези-премьеру со звездой «Отпетых мошенниц» Ребел Уилсон и фильм о тайнах космоса.

Утром, в 9:00, зрители Okko от 3-х лет и их родители смогут поучаствовать в детской тренировке «Олимпик» в рамках проекта #ФитнесПротивВируса. Зрителям предложат силовое занятие, направленное на укрепление основных мышечных групп, развитие ловкости и координации движений. Тренировка пройдет в игровом формате.

В 12:00 зрителей Okko ждет встреча с самым загадочным художником. Лекция «Босх: загадки и тайные смыслы» расскажет, чем Северное Возрождение отличалось от итальянского и какие секреты спрятаны в полотнах Босха.

В 14:00 Okko и Novikov School научат готовить запеканку с картофелем и форелью. Новый видео-урок проведет шеф-повар и телеведущий Юрий Рожков

В 16:00 зрителей ждут «Темные тайны космоса». Документальный фильм расскажет , из чего состоит наша Вселенная, и рассмотрит три основных теории о темной материи и ее роли в космосе.

В 21:00 зрителей Okko ждут новые серии скринлайф-истории «Все вместе» о дружбе, любви и поддержке во время карантина.

В 22:00 — премьера. Мелодрама и комедия с элементами фэнтези «Ну разве не романтично?» расскажет, как героиня Ребел Уилсон, которой не везло в любви, теряет сознание и попадает внутрь ромкома. Там ее ждут не только красивые мужчины и романтика, но и нелепые стереотипы.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.