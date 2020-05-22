Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео

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Получали штрафы, находясь дома, и попали на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
28-го апреля супруги из Москвы почувствовали недомогание и обратились в больницу. После проведения необходимых тестов им поставили диагноз "Вирусная пневмония. Возможно COVID-19". Как и полагается, после этого заболевшие лечились у себя дома на карантине. Но в какой-то момент им начали приходить штрафы за нарушение карантина, хоть квартиру они не покидали. Как оказалось, штрафы приходили каждый раз, когда кто-то из них выходил на балкон. Дело в том, что их дом находится на границе Москвы и области. И с телефонов больных поступала информация о пересечении пределов города. Заявления на обжалование штрафов уже написаны.
Общество , Видео , Москва
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