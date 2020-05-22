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Новая линия по производству масок попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Консервный комбинат, выпускающий кабачковую икру, маринованные огурчики, зеленый горошек и кукурузу, в подмосковном городе Домодедово запустил собственную линию по производству медицинских гигиенических масок. Для расширения производимой номенклатуры руководители предприятия наняли еще 40 работников, таким образом увеличив, а не сократив, число рабочих мест. Сейчас комбинат вышел на объем производства в 20 тысяч масок в день. Стоимость станка для производства средства индивидуальной защита составила 10 миллионов рублей. Клиентская база по закупке масок появилась сразу же. Стоимость реализации одной маски с предприятия составляет 20 рублей за штуку. Таким образом при 100%-ной реализации продукции станок окупит себя примерно за 1 месяц. Отличный пример эффективного управления предприятием.
Общество , Видео , Домодедово
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