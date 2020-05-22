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Вспышка коронавируса зафиксирована в «скорой помощи» на Камчатке 

News.ru и ещё 3 9 минут назад
Вспышка COVID-19 случилась в «скорой помощи» на Камчатке
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Массовое заражение коронавирусом зафиксировано на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Подтвердилось заболевание у 38 сотрудников, 18 из которых — водители.
Данные могут измениться в течение дня, так как по ряду анализов ещё нет официального ответа. Сейчас на станции скорой помощи усилены меры дезинфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства. Там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы.
Течение болезни у всех сотрудников скорой проходит в разной форме. У некоторых есть пневмония. Несмотря на это, служба скорой медицинской помощи в Петропавловске-Камчатском продолжает работать в прежнем режиме.
В Камчатском крае на сегодня болеют коронавирусом 554 человека, в том числе 21 ребёнок в возрасте до 17 лет. Выздоровели 210 пациентов, умерли 5.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус подтвердился у 37 человек в очаге, выявленном ранее в городской больнице Когалыма, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 в регионе.
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Общество , Происшествия , Роспотребнадзор , Петропавловск-Камчатский
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