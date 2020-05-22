Экономические сложности, вызванные последствиями распространения коронавируса, могут привести к сокращению ВВП России в 2020 году от 4-6% до 10-15%. Размер падения будет зависеть от продолжительности ограничительных мер и ситуации на рынке углеводородов.

Вариант экономической реальности, при которой в России наступят «вторые 90-е», маловероятен. Такой прогноз содержится в исследовании аналитиков международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), сообщает РИА Новости.

В зависимости от того, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом, BCG выделяет три основных сценария. При первом снижение ВВП составит 4-6%, а бизнес быстро восстановится и вернётся к росту.

Аналитики BCG отдают предпочтение второму сценарию. При нём экономика потеряет 7-10%. В зависимости от уровня заболеваемости инфекцией в России время от времени будут объявляться локдауны, что приведёт к волне банкротств малого и среднего бизнеса.

При третьем, самом жёстком сценарии, ВВП сократится на 10-15%. Карантин будет длительным и приведёт к приостановке промышленного производства и строительства, начнётся масштабный кризис ликвидности по всей экономике.

По мнению аналитиков BCG, «вторые 90-е» в Россию не вернутся, поскольку нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе.