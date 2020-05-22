МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео

В одной из частей МЧС в Новосибирской области начальством был отдан приказ стричь траву маникюрными ножницами. Сотрудники части приказ исполнили, а заодно засняли видео. Такое распоряжение поступило после того, как часть посетила специальная комиссия. Видимо было сделано замечание за неухоженную территорию. Вот и решили таким образом проучить сотрудников части. Все происходящее очень напомнило армейские анекдоты, в которых служащие красят траву, складывают снег кубиками, собирают дождевую воду лопатой и делают прочие странные действия перед приездом начальства. Хотя, как утверждают служившие пользователи социальных сетей, это вовсе не анекдоты, а реальные истории.
МЧС-ники стригли траву ножницами и попали на видео
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