МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео

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МЧС-ники стригли траву ножницами и попали на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
В одной из частей МЧС в Новосибирской области начальством был отдан приказ стричь траву маникюрными ножницами. Сотрудники части приказ исполнили, а заодно засняли видео. Такое распоряжение поступило после того, как часть посетила специальная комиссия. Видимо было сделано замечание за неухоженную территорию. Вот и решили таким образом проучить сотрудников части. Все происходящее очень напомнило армейские анекдоты, в которых служащие красят траву, складывают снег кубиками, собирают дождевую воду лопатой и делают прочие странные действия перед приездом начальства. Хотя, как утверждают служившие пользователи социальных сетей, это вовсе не анекдоты, а реальные истории.
Общество , Видео , МЧС , Новосибирская Область
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