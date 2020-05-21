Названа польза удалённой работы

Работа на удалёнке позволяет сотруднику экономить время, не тратить его на дорогу. Работодатель, в свою очередь, понимает, что не обязательно ходить в офис для того, чтобы работать эффективно.

Это один из главных плюсов удалённой работы, считает консультант по стратегическому управлению персоналом, автор книг по построению карьеры и найму Ильгиз Валинуров. Все работники умственного труда могут работать на удалёнке, офисы в их случае необходимы для руководителя, который видит, что все на месте и всё работает, приводит мнение специалиста Радио Sputnik.

Работа онлайн позволяет более точно оценить эффективность и результативность каждого сотрудника. К тому же, можно нанимать людей из разных городов и стран.

Рынок труда будет меняться, работодатели поняли, что можно нанимать людей дистанционно, требования к сотрудникам будут повышаться. Границы рынка труда расширились, те, кто является профессионалами, но был недооценён по уровню дохода, могут ориентироваться на более высокие доходы, — считает Валинуров.

Те же, кто просто получал зарплату и пенсионные отчисления, при удалёнке должны будут доказывать, что они не лишние на рынке труда.

Что касается взаимоотношений на работе и коллективного духа, то большинству людей не нужно тратить время на сплетни, лишние разговоры, неинтересные истории, которые в офисе приходилось выслушивать ради политеса.

Ещё одни преимуществом удалёнки является повышение самостоятельности и ответственности работника за принятие решения, так как у него нет возможности в любой момент зайти в кабинет к начальнику и задать вопрос.

Офисы не исчезнут — останутся верные своим привычкам работодатели. К тому же, есть профессии, в которых работа на удалёнке просто невозможна — продавец в магазине, врач и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на работников на удалёнке в ближайшем будущем вырастет в сферах торговли, финансовых, страховых и госуслуг. Работа такого персонала станет самой актуальной в дистанционном формате.