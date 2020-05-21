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Глава Алушты извинилась за слова о сдохнувших собачках 

Вероника Полынина 4 минуты назад
«Чтобы они сдохли, эти собачки»: глава Алушты извинилась
Фото: РИА Новости
Глава администрации Алушты Галина Огнева объяснила эмоциями пожелания «сдохнуть», высказанные в отношении собак нарушителей режима самоизоляции.
«Приношу свои извинения, потому что мы действительно много "воевали" в этом регионе за безопасность территории Зеленогорья, и, может быть, не сдержала эмоции», — приводит РИА «Новости» слова главы города.
Огнева подчеркнула, что у нее дома живут две собаки, и отметила, что эмоциональное высказывание вызвано недостаточным вниманием к требованиям соблюдения режима самоизоляции со стороны местных жителей. По ее словам, в выходные дни в Зеленогорье наблюдается большое скопление людей на побережье.
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео с заседания оперативного штаба Алушты, на котором Огневой доложили о нарушающей режим самоизоляции семейной паре с собаками.
«Чтобы они сдохли, эти собачки», — прокомментировала информацию чиновница, отведя микрофон в сторону.
Позже она назвала фразу «неосторожно брошенной» и попросила «не цепляться» к этим словам.
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Общество , РИА Новости , Алушта
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